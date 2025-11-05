Бизнес моногородов сможет получить льготные кредиты в 2026

Малый и средний бизнес из 26 моногородов и прилегающих к ним 27 особых экономических зон (ОЭЗ) до конца 2026 г. сможет привлечь почти 1 млрд руб. поддержки в виде льготного финансирования и банковских гарантий в рамках новой программы, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Программа разработана министерством совместно с Корпорацией МСП.

«Развитие малого и среднего бизнеса будет способствовать повышению занятости населения, сокращению оттока жителей, а также экономическому развитию этих территорий», — подчеркивает Минэкономразвития.

Ставка по льготным кредитам составит 6–10% годовых. Получателями поддержки смогут стать субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные или реализовывающие проекты на территории моногородов. Средства могут быть использованы как для пополнения оборотных средств, так и для инвестиций.

«Осуществлять кредитование будет дочерний Корпорации МСП Банк, заявку уже можно подать онлайн через Цифровую платформу МСП. РФ», — говорится в сообщении.

Для бизнеса, планирующего реализовать инвестиционный проект, будет действовать льготная ставка 6% в течение пяти лет на сумму до 200 млн руб. Если предпринимателю необходимо оборотное кредитование, то по программе его можно привлечь на три года по ставке 10%, сумма — до 50 млн руб.

«Резиденты прилегающих к моногородам особых экономических зон, расположенных на расстоянии не более 100 км от границ населенного пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестиционного кредита до 200 млн рублей по ставке 10% на пять лет», — отмечается в сообщении.

По новой программе поддержкой могут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность в обрабатывающей промышленности, туризме, логистике, научно-технической сфере, здравоохранении, спорте и в других приоритетных отраслях, пишет министерство.

Поддержка будет оказана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по поручению президента.

