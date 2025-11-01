Berkshire Hathaway Баффета обновила рекорд по запасу денег на счетах

Компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффетту, представила финансовые результаты за III квартал текущего года, из которых следует, что денежная подушка компании увеличилась до $381,67 млрд, пишет РБК со ссылкой на соответствующие документы.

К концу II квартала эта цифра была на уровне $344,09 млрд.

Операционная прибыль Berkshire Hathaway за квартал увеличилась на 33,6%, до $13,485 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $10,09 млрд.

Во II квартале 2025 г. операционная прибыль составила $11,16 млрд. Чистая прибыль компании выросла на 17% и достигла показателя в $30,8 млрд. Год назад он был на уровне $26,25 млрд.

Стоимость инвестиционного портфеля холдинга, по итогам III квартала текущего года, составила $283,24 млрд по сравнению с $257,52 млрд кварталом ранее.

66% инвестиционного портфеля компании, по состоянию на конец III квартала, занимали акции Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron.

