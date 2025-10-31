Армия роботов и ИИ-диктофон: нефинансовые новости компаний

Новости, которые не влияют напрямую на котировки компаний, однако могут быть интересны тем, кто следит за отраслевыми трендами, событиями и просто пользуется сервисами и услугами российских эмитентов.

Яндекс: обновленная Алиса и ИИ-диктофон

• Яндекс представил масштабное обновление виртуального ассистента. Теперь Алиса умеет: записывать на услуги и бронировать столы в ресторанах, искать товары по выгодной цене, а также проводить исследования.

Ассистент интегрирован с Яндекс Go — через него можно заказывать такси, собирать корзину, оформлять доставку.

• Компания представила гаджет для бизнеса — носимый диктофон с функциями расшифровки и анализа записей. Устройство записывает и расшифровывает лекции и совещания, выделяет ключевую информацию, ищет данные в архиве и защищает информацию аппаратным шифрованием (ключ хранится на смартфоне). Работает до 80 часов без подзарядки.

Сбербанк: медиацентр SberBox Max с ИИ

Банк выпустил интеллектуальный медиацентр для улучшения качества контента, который может: повышать четкость видео с низким разрешением в реальном времени, устранять шум, улучшать текстуру и резкость изображения.

По словам разработчиков, обработка графики и видео стала в три раза быстрее по сравнению с предыдущей версией приставки.

МТС: совместные с Т2 салоны связи

Операторы начнут открывать общие торговые точки. Часть салонов переформируют из существующих (по 300 точек от каждого оператора), еще часть будут арендовать совместно.

Первый совместный салон уже работает в Кирове. Также планируется расширение сети до 100 точек.

Цель инициативы — оптимизация операционных затрат и повышение эффективности розницы.

Т‑Банк: онлайн‑регистрация ИП для иностранцев

«Т‑Бизнес» запустил первый в Россиисервис онлайн‑регистрации ИП для иностранных граждан.

Процесс регистрации включает четыре шага: клиент указывает гражданство в анкете, с ним связывается представитель банка, банк направляет документы в налоговую, через 3–5 рабочих дней приходит ответ от ФНС.

Wildberries: самый высокогорный ПВЗ в мире и видеообложки на базе ИИ

• РВБ (Wildberries и Russ) открыла партнерский пункт выдачи заказов в городе Хорог (Таджикистан). Это первый пункт на Памире, расположенный на высоте около 2,5 тыс. м над уровнем моря.

ПВЗ обслуживает 7 районов Хорога, 4 поселка городского типа и более 40 сельских общин, обеспечивая доступ к миллионам товаров для примерно 180 тыс. жителей региона.

• Маркетплейс запустил сервис генерации видеоконтента для карточек товаров. Продавцы могут создавать видеообложки с помощью нейросетей, загрузив несколько изображений продукции.

Доступны два типа генерации: слайд‑шоу (анимированная смена фотографий) и «оживление» изображений (обработка визуала с инфографикой).

Альфа‑Банк: маркетплейс тендеров для бизнеса

Альфа‑Банкоткрыл доступ к новому цифровомусервису «Поискторгов по госзакупкам». Сервис интегрирован в интернет‑банк«Альфа‑БизнесОнлайн» и помогает компаниям эффективно находить и выигрывать государственные контракты. Платформа объединяет ключевые функции для работы с тендерами: поиск подходящих торгов, анализ условий и оценку шансов на победу.

Tesla: планы Илона Маска по созданию «армии роботов»

Генеральный директор Tesla анонсировал проект Optimus по созданию армии роботов на базе компании.

Эта разработка, по задумке Маска, будет направлена на благо мира, так как она сможет освободить людей от тяжелой работы и «перевернет» рынок труда.

