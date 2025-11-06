Amazon: акцент на облачном бизнесе AWS уже дал рост выручки (+20%) и перспективен для компании

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь.

Сохраняем «Нейтральный» взгляд на акции лидера облачной инфраструктуры Amazon. Компания опубликовала сильный отчет за III квартал. Мы считаем, что она продолжит рост вместе с рынком. На горизонте 12 месяцев сохраняем целевую цену $252.

Главное

• Amazon сохраняет мировое лидерство в электронной коммерции

• Облачный сегмент набирает обороты и остается ключевым драйвером

• Сохраняем целевую цену на уровне $252, «Нейтральный» взгляд

• Оценка на уровне среднеисторических значений, мультипликатор EV/EBITDAравен 13,4x

Amazon (NASD: AMZN) — крупнейший в мире интернет-магазин, онлайн-маркетплейс и поставщик облачных услуг. На долю компании приходится 13,5% всех онлайн-продаж в мире (38% без учета Китая). Amazon производит бытовую электронику (планшеты, медиаприставки, умные колонки), продает собственный медиаконтент по подписке и управляет продуктовой сетью Whole Foods. Главный вклад в рост компании вносит облачный сегмент AWS (Amazon Web Services).

В деталях

💪 Сильный III квартал 2025, выручка +20%

Amazon представила сильный отчет за III квартал 2025 г. Помог облачный бизнес AWS: выручка выросла на 20% г/г до $33 млрд, операционная прибыль — $11,4 млрд при марже 34,6%.

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя структура Amazon, крупнейший в мире провайдер публичных облачных сервисов.

Backlog (полученные, но пока не выполненные заказы) увеличился до $200 млрд, но по темпам отстает от Google и Oracle. Инвесторов вдохновил амбициозный проект Rainier — строительство дата-центров для Anthropic на базе собственных чипов Trainium 2 (уже принесли Amazon многомиллиардную выручку с ростом 150% в квартальном сопоставлении к/к). Компания ускоренно наращивает дата-центры: +3,8 ГВт за год, капзатраты достигли $92,3 млрд с начала 2025 г. и могут превысить $125 млрд до конца 2025 г. Среди новых направлений — спутниковая связь Project Kuiper, роботакси Zoox и лидерство в складской робототехнике (более 1 млн роботов). При этом растет зависимость AWS от Anthropic, что сейчас дает +$9,5 млрд к прибыли от переоценки доли в стартапе.

🛍️Amazon — одна из самых популярных e-commerce платформ в мире

Преимущества Amazon в онлайн-торговле: операционная эффективность за счет разветвленной сбытовой сети, низкие цены и широкий ассортимент. В 2022 г. уровень проникновения электронной коммерции (e-commerce) в мировых розничных продажах составил 20,3%, а к 2026 г. мы ждем 27%. На долю Amazon приходится 13,5% мировых онлайн-продаж. На наш взгляд, ритейлер сможет сохранить текущую долю на глобальном рынке e-commerce.

☁️Облачный бизнес — ключевой катализатор

А вот облачная инфраструктура Amazon Web Services (AWS) — главный драйвер роста. Здесь у Amazon самая высокая доля — 31%, за ней идут Microsoft и Google (25% и 20% соответственно). По нашим оценкам, в ближайшие 5 лет рынок облачных вычислений будет расти на 15% в год, и Amazon сохранит лидерство. Компании тратят все больше денег на ИТ и переносят ИТ-инфраструктуру в облака, что поддерживает рост AWS. Этот сегмент приносит наибольшую маржу: операционная рентабельность облачной инфраструктуры достигла 33,4% против 9,9% по всей компании. Также операционная прибыль сегмента AWS привносит 58% всего показателя бизнеса, хотя в разрезе выручки только 17% приходится на облачную инфраструктуру, что говорит о большой значимости и прибыльности этого сегмента.

Amazon тратит значительные средства на инфраструктуру ИИ, чтобы сохранять лидерство. Считаем, что эти инвестиции оправданы, так как компании удается сохранять лидирующие позиции среди бигтехов в сегменте дата-центров. NVIDIA является основным партнером, поскольку Amazon покупает у нее много чипов, но хорошо то, что компания также создает свои собственные чипы ИИ (Trainium и Inferentia). Это поможет снизить зависимость от NVIDIA.

🧮Оценка

Долгосрочный потенциал роста Amazon сохраняется. Компания расширяет долю на всех рынках присутствия. Рентабельность также может увеличиться, но в ближайшее время ее рост будут ограничивать инвестиции в ИИ. В рознице компания сохранит лидерство и двузначный рост рекламной выручки, если будет держать фокус на скорости, удобстве и выгоде. Ключевым сегментом, который, по нашему мнению, определит перспективы бизнеса и будет драйвером для Amazon, является облачный AWS. У него устойчивые темпы роста и существенный вклад в общую операционную рентабельность. После сильного отчета за III квартал подтверждаем целевую цену в $252.

⚠️Риски

• Рост конкуренции со стороны традиционного ритейла

• Конкуренция в облачных сервисах со стороны Microsoft Azure и Google

• Антимонопольное регулирование

• Риск рецессии в США

• Ухудшение потребительского спроса

• Эскалация тарифных войн

• Снижение операционной маржинальности бизнеса

