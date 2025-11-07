Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску на $1 триллион — крупнейший в истории

Акционеры Tesla одобрили компенсационный пакет для главы компании Илона Маска на $1 трлн — крупнейшую выплату корпоративному руководителю в истории, пишет Bloomberg.

Предыстория

В сентябре совет директоров Tesla предложил гендиректору Илону Маску новый контракт на 10 лет, который предусматривает пакет вознаграждений общей стоимостью в $1 трлн. Соглашение потребовалось потому, что прошлый многомиллиардный план компенсации отменил суд штата Делавэр, а сам Маск грозился покинуть компанию, если его вознаграждение не пересмотрят.

Тем не менее новая сделка на $1 трлн оказалась под угрозой, так как ряд организаций выступили против крупной выплаты, ссылаясь на ее неоправданность, а также на поведение главы компании, которое «наносит ущерб бренду».

Потенциал несметного богатства

Несмотря на сложности с принятием решения, пишет Bloomberg, в минувший четверг более 75% голосов на ежегодном собрании поддержали этот план вознаграждения.

Так, соглашение позволяет Маску стать первым в истории триллионером и увеличить собственную долю в Tesla до 25% и выше уже в течение 10 лет. Для воплощения этих целей в реальность за этот период Маску нужно будет:

довести рыночную стоимость компании до $8,5 трлн

поставить 20 млн автомобилей

продать 10 млн подписок на опцию автономного вождения

запустить в коммерческую эксплуатацию 1 млн роботов и 10 млн такси.

Тогда Илон Маск получит долю в размере $2,4 трлн — в пять раз выше его текущего состояния в $460 млрд, как утверждает издание.

