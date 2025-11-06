5 доводов в пользу роста акций Интер РАО

Что ждать от акций Интер РАО в среднесрочной перспективе? Давайте рассмотрим 5 факторов, свидетельствующих в пользу их роста.
График бумаг. Акции движутся в районе трехлетнего минимума. Поведение котировок на дневном таймфрейме указывает на возможность новой волны роста. Глобально это может выглядеть как отскок. Ближайшей целью в случае реализации такого сценария станет отметка 2,95 руб. (+7% относительно уровня четверга, 6 ноября — 2,76 руб.).
Защитные бумаги. Электроэнергетика — сектор, доходы которого слабо зависят от фаз экономического цикла. По итогам 2025 г. энергопотребление может составить -0,5 – 0% к значению 2024 г., сообщил председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий. С 1 июля 2026 г. запланирована индексация тарифов на электроэнергию в размере 5,2%. Индексация осуществляется регулярно. Судя по сводному PMI, в ближайшие 12 месяцев деловая активность в России может быть близка к стагнации. Это может повысить спрос на акции Интер РАО.
Отчетность за 9 месяцев. Результаты по РСБУ указывают на растущий генерирующий бизнес. Выручка увеличилась на 22,6% год к году (г/г), до 42,8 млрд руб. Доход от экспорта электроэнергии вырос на 26,1%, до 27,2 млрд руб. Этому способствовало повышение стоимости по коммерческим поставкам. Чистая прибыль снизилась на 41,3%, до 14,5 млрд руб. Дополним информацию хорошими данными за II квартал по МСФО. Заметно выросли показатель EBITDA (+25%) и скорректированная прибыль (+29%).
Денежная кубышка. Чистый долг компании отрицательный. С учетом данных за последние 12 отчетных месяцев (LTM) по МСФО показатель составил -455,8 млрд руб. — это свыше 100% капитализации. Это важно в условиях все еще высоких процентных ставок ЦБ РФ. Кредиты и займы компании на конец сентября составили 309,5 млрд руб. (данные по РСБУ). Средства на счетах — 182,8 млрд руб. Коэффициент Чистый долг/EBITDA — отрицательный (-2,44).
Дивидендная фишка. Интер РАО осуществляет выплаты раз в год. Отсечка, как правило, приходится на конец весны – лето. Дивдоходность по выплатам за 2024 г. составила солидные 9,7%. Большая часть крупных компаний отрасли сейчас дивидендными не являются. Целевой уровень выплат Интер РАО — не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Негативно повлиять на FCF в ближайшие годы способно введение новых мощностей, то есть увеличение капзатрат.
Интер РАО: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 5 руб. / +81%.