Эфириум торгуется вблизи первой цели снижения

Эфириум стабилизировался после сильной коррекции 4 ноября. Пробой нескольких важных технических границ ухудшил краткосрочную картину, однако о снижении в среднесрочном периоде говорить преждевременно. В материале рассмотрим не только технические перспективы, но и о возможные структурные проблемы рынка.

В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В четверг декабрьский фьючерс на акции ETHA упал в цене на 3,09% и закрылся на $25,7 на вечерней сессии. Объем торгов превысил 300 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 0,55% и торгуется на уровне $25,5.

Базовый актив в четверг упал на 4,14%, до $25. Совокупный объем торгов ETF на эфириум был ниже среднего и составил $1,6 млрд. Сегодня на премаркете акции в минусе на 1% и находятся на отметке $24,8.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции ETHA вчера открылись с гэпом вниз более чем на 2,5%. В течение трех первых часов торгов был достигнут дневной минимум, но более глубокой коррекции удалось избежать. До конца дня котировки удерживались около $25, сохраняя потери чуть более 4%.

• После нисходящей коррекции и падения ниже $3000 (~$23,5 по ETHA) от 4 ноября эфириум удерживается вблизи $3300 (~$25 по ETHA). Несмотря на относительную стабилизацию и формирование технических поддержек, общая краткосрочная картина остается негативной.

• В ходе снижения были пробиты важные поддержки в виде опорного уровня $3800 (~$29 по ETHA), 200-дневной скользящей и восходящего тренда от апреля текущего года. Для снятия краткосрочных рисков необходим возврат выше скользящей и указанного тренда.

• В данный момент эфириум находится чуть ниже первой цели снижения $3350–3370 ($25,8 по ETHA), которая рекомендовалась в качестве ориентира для покупок в долгосрочной перспективе.

• Для восстановления потерь необходимо улучшение рыночных настроений, которое спровоцирует стабилизацию притоков в ETF. Вчера наблюдалось прекращение шестидневной серии оттоков, что в текущих условиях скорее позитивно.

• Закрытие октябрьской свечи выше $3800 снимало некоторые технические опасения, однако каскад эмоциональных продаж и фьючерсных ликвидаций привел к падению эфириума на 15% за первую неделю ноября. Тем не менее для ухудшения среднесрочной технической картины необходимо закрытие ноябрьской свечи вблизи текущих уровней.

Уровни сопротивления: 26,3 / 28,06 / 32 Уровни поддержки: 24,84 / 23,65 / 21,81

Состояние рынка и внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 1,12%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,1%. Биткойн вчера упал на 2,45%, а сегодня в минусе на 0,5%. Золото вчера упало на 0,1%, сегодня фьючерс на актив в плюсе на 0,6%.

• Индекс «Страха и жадности» — 21 (страх).

• Суммарный приток в ETH ETF за 6 ноября — $12,5 млн (низкий).

Ключевые события

Торговые войны:

• Решения Верховного суда США о законности пошлин Дональда Трампа пока нет. Процесс может затянуться на несколько месяцев, и это вносит неопределенность в рыночные настроения. Сам президент не уверен в том, что суд встанет на его сторону. Высока вероятность сохранения тарифов даже в случае их отмены Верховным судом. Помимо Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), можно обосновать использование пошлин с помощью другой юридической нормы.

• CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что на текущий момент компания не ведет активных переговоров о поставках в Китай. Решающую роль играет политика самого Китая, считает бизнесмен.

Мнения аналитиков:

• Wintermute указывает, что крипторынок находится в фазе самофинансирования. Объем средств внутри рынка не увеличивается, а лишь перетекает между криптоактивами. Новый капитал не поступает через основные источники: стейблкоины, ETF и цифровые казначейства (DAT). Высокая ставка SOFR удерживает средства в государственных ценных бумагах. Таким образом, для дальнейшего роста рынка необходимы эмиссия стейблокоинов, притоки в ETF и развитие DAT.

Wintermute — одна их крупнейших алгоритмических торговых компаний в мире, известная в качестве маркетмейкера.

• Аналитики CryptoQuant отмечают возможность восстановления крипторынка в ближайшие месяцы. Аргумент — соотношение прибылей и убытков, которое упало до значений, наблюдаемых во время рыночных минимумов в 2018 и 2022 гг. Статистически вероятность формирования восходящего тренда в текущих условиях повышена.

Прочие новости:

• Ряд крупных блокчейн-проектов сформировали консорциум для стандартизации межсетевых платежей. В составе объединения: Fireblocks, Polygon, Mysten, Monad, Solana, Stellar и TON.

• Компания Bitwise подала в SEC заявку на запуск спотового DOGE ETF. Форма заявки предполагает автоматический листинг, если SEC не вмешается в течение 20 дней.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Криптоинструменты

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².

Об инструменте

• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций