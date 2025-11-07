Эфириум торгуется вблизи первой цели снижения

Эфириум стабилизировался после сильной коррекции 4 ноября. Пробой нескольких важных технических границ ухудшил краткосрочную картину, однако о снижении в среднесрочном периоде говорить преждевременно. В материале рассмотрим не только технические перспективы, но и о возможные структурные проблемы рынка.
В четверг декабрьский фьючерс на акции ETHA упал в цене на 3,09% и закрылся на $25,7 на вечерней сессии. Объем торгов превысил 300 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 0,55% и торгуется на уровне $25,5.
Базовый актив в четверг упал на 4,14%, до $25. Совокупный объем торгов ETF на эфириум был ниже среднего и составил $1,6 млрд. Сегодня на премаркете акции в минусе на 1% и находятся на отметке $24,8.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции ETHA вчера открылись с гэпом вниз более чем на 2,5%. В течение трех первых часов торгов был достигнут дневной минимум, но более глубокой коррекции удалось избежать. До конца дня котировки удерживались около $25, сохраняя потери чуть более 4%.
• После нисходящей коррекции и падения ниже $3000 (~$23,5 по ETHA) от 4 ноября эфириум удерживается вблизи $3300 (~$25 по ETHA). Несмотря на относительную стабилизацию и формирование технических поддержек, общая краткосрочная картина остается негативной.
• В ходе снижения были пробиты важные поддержки в виде опорного уровня $3800 (~$29 по ETHA), 200-дневной скользящей и восходящего тренда от апреля текущего года. Для снятия краткосрочных рисков необходим возврат выше скользящей и указанного тренда.
• В данный момент эфириум находится чуть ниже первой цели снижения $3350–3370 ($25,8 по ETHA), которая рекомендовалась в качестве ориентира для покупок в долгосрочной перспективе.
• Для восстановления потерь необходимо улучшение рыночных настроений, которое спровоцирует стабилизацию притоков в ETF. Вчера наблюдалось прекращение шестидневной серии оттоков, что в текущих условиях скорее позитивно.
• Закрытие октябрьской свечи выше $3800 снимало некоторые технические опасения, однако каскад эмоциональных продаж и фьючерсных ликвидаций привел к падению эфириума на 15% за первую неделю ноября. Тем не менее для ухудшения среднесрочной технической картины необходимо закрытие ноябрьской свечи вблизи текущих уровней.
Уровни сопротивления: 26,3 / 28,06 / 32 Уровни поддержки: 24,84 / 23,65 / 21,81
Индекс S&P 500 вчера снизился на 1,12%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,1%. Биткойн вчера упал на 2,45%, а сегодня в минусе на 0,5%. Золото вчера упало на 0,1%, сегодня фьючерс на актив в плюсе на 0,6%.
• Индекс «Страха и жадности» — 21 (страх).
• Суммарный приток в ETH ETF за 6 ноября — $12,5 млн (низкий).
Торговые войны:
• Решения Верховного суда США о законности пошлин Дональда Трампа пока нет. Процесс может затянуться на несколько месяцев, и это вносит неопределенность в рыночные настроения. Сам президент не уверен в том, что суд встанет на его сторону. Высока вероятность сохранения тарифов даже в случае их отмены Верховным судом. Помимо Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), можно обосновать использование пошлин с помощью другой юридической нормы.
• CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что на текущий момент компания не ведет активных переговоров о поставках в Китай. Решающую роль играет политика самого Китая, считает бизнесмен.
Мнения аналитиков:
• Wintermute указывает, что крипторынок находится в фазе самофинансирования. Объем средств внутри рынка не увеличивается, а лишь перетекает между криптоактивами. Новый капитал не поступает через основные источники: стейблкоины, ETF и цифровые казначейства (DAT). Высокая ставка SOFR удерживает средства в государственных ценных бумагах. Таким образом, для дальнейшего роста рынка необходимы эмиссия стейблокоинов, притоки в ETF и развитие DAT.
Wintermute — одна их крупнейших алгоритмических торговых компаний в мире, известная в качестве маркетмейкера.
• Аналитики CryptoQuant отмечают возможность восстановления крипторынка в ближайшие месяцы. Аргумент — соотношение прибылей и убытков, которое упало до значений, наблюдаемых во время рыночных минимумов в 2018 и 2022 гг. Статистически вероятность формирования восходящего тренда в текущих условиях повышена.
Прочие новости:
• Ряд крупных блокчейн-проектов сформировали консорциум для стандартизации межсетевых платежей. В составе объединения: Fireblocks, Polygon, Mysten, Monad, Solana, Stellar и TON.
• Компания Bitwise подала в SEC заявку на запуск спотового DOGE ETF. Форма заявки предполагает автоматический листинг, если SEC не вмешается в течение 20 дней.
Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.
Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).
Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.
Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².
Об инструменте
• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.
• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.
• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.
• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.
• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).
БКС Мир инвестиций
¹ Exchange Traded Fund (ETF) — иностранный биржевой инвестиционный фонд. ² Contracts for difference (CFD) — расчетный внебиржевой форвардный договор. Базовым активом могут выступать драгоценные металлы, индексы, иностранные ценные бумаги (включая акции Coinbase и MicroStrategy), ETF и другие финансовые инструменты. Стоимость CFD меняется вслед за ценой на базовый актив. Деятельность форекс-дилера осуществляет ООО «БКС-Форекс» (ОГРН 1157746674920, адрес: 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр. 1, эт. 5. Лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-14117-020000 от 18.11.2021, выдана Банком России). ООО «БКС-Форекс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых сделок (операций), либо инвестирования посредством договоров форекс-дилера и (или) в финансовые инструменты. Клиент несет расходы на оплату услуг форекс-дилера в порядке, который установлен рамочным договором ООО «БКС-Форекс», тарифами и комиссионными сборами ООО «БКС-Форекс», размещенными на сайте форекс-дилера: https://bcs-forex.ru/company/documents/ Информация, предоставляемая инвестору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями стандартов саморегулируемых организаций, доступна на сайте форекс-дилера: https://bcs-forex.ru/company/disclosure/. Доходность не гарантирована государством, ООО «БКС-Форекс» и иными лицами.