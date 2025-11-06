Итоги торгов. Драйверы еще не подгрузились

Главное

• Рынок акций не демонстрирует значимых изменений. Новостной фон скудный. Однако геополитические драйверы могут поступить завтра.

• На рынке облигаций формируются условия для движения выше.

• Биржевая пара CNY/RUB откатывается вниз от блока горизонтального сопротивления.

• Лидеры: Софтлайн (+5,11%), ЦИАН (+2,51%), Группа Астра (+2,24%).

• Аутсайдеры: ОГК-2 (-2,61%), ВУШ (-1,58%), ЕвроТранс (-1,54%).

В деталях

Российский рынок акций сегодня демонстрирует умеренное снижение. Однако никаких качественных изменений технической картины не происходит. Индекс Мосбиржи по-прежнему находится в блоке примерно 2520–2570 п. Объемы торгов снова снизились. Сильной активности продавцов в последнее время не просматривается, но и значимого ростового импульса тоже нет.

Среди тяжеловесов индекса наиболее устойчиво выглядит Газпром, слабость по-прежнему демонстрирует ЛУКОЙЛ.

Как и в предыдущие дни, карта рынка уже не выглядит однозначно красной — периодически на ней вспыхивают огоньки роста. Так, сегодня лучше рынка смотрятся бумаги транспортного, потребительского и IT-секторов.

Завтра внимание участников торгов будет приковано к статданным по недельной инфляции, а также к итогам встречи Виктора Орбана и Дональда Трампа, на которой одной из тем обсуждения выступит российско-украинский конфликт.

Индекс МосБиржи завершает основную сессию на отметке 2542,70 п. (-0,15%).

Объем торгов акциями на основной сессии — 36 млрд руб. (-39% к объему вчерашнего дня).

Диасофт. Совет директоров компании утвердил новое положение о дивидендной политике компании. Теперь при выборе рекомендаций по размеру дивидендов совет директоров будет ориентироваться на показатель EBITDAC. Указанное изменение в целом негативно для выплат.

Акции отдельных IT-компаний сегодня растут на фоне заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. будут предусматривать сохранение льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО.

РУСАЛ. Совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды. Данное решение соответствует ожиданиям аналитиков БКС. По итогу первого полугодия компания отчиталась по МСФО довольно слабо.

Индекс гособлигаций RGBI консолидируется на уровне 116 п., что в целом позитивно и повышает вероятность развития движения к 118,2 п. Однако текущая динамика может носить и временный характер в силу отсутствия на этой неделе аукционов Минфина и переноса публикации статданных по инфляции на вечер пятницы.

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 октября.

Биржевая пара CNY/RUB вчера почти достигла блока сопротивления на 11,43—11,51 руб., и сегодня откатывается от него вниз. Давление на валютные пары по-прежнему исходит со стороны жестких денежно-кредитных условий. Поддержкой в ближайшие два месяца, впрочем, могут выступить сезонный рост импорта и факт снятия с экспортеров требований о репатриации валютной выручки. Сигналом к возможному развитию новой волны роста в паре CNY/RUB будет служить пробой 11,51 руб. Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте в статье.

Нефть Brent не смогла преодолеть сопротивление в районе $65 и теперь продолжает спуск. Подробнее о ситуации на рынке энергоресурсов читайте в специальной рубрике.

Индекс S&P 500 находится в районе 6 737 п. и теряет 0,87%.

