Рынок облигаций: отдыхаем от инфляции и аукционов

Индекс гособлигаций RGBI закрепляется выше 116 п. Поддержку рынку оказывает отсутствие на этой неделе аукционов Минфина, а также перенос публикации статданных по недельной инфляции со среды на пятницу.

Техническая картина выглядит оптимистично. Просматривается разворотная фигура «Двойного дна», высота которой указывает на цели роста в районе 118,2 п. Отменой сценария будет выступать повторный спуск котировок ниже 115,7 п.

Наибольшие обороты торгов сегодня утром наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26229 и 26251.

Ожидаемые события

Росинтер Ресторантс Холдинг — владеет сетями ресторанов Il Патио, TGI Fridays, Планета суши и др. — проведет сбор заявок на выпуск серии БО-03. Объем — 500 млн руб. Срок — 3 года. Предусмотрена put-оферта через 1,5 года. Купоны квартальные, фиксированные до даты оферты. Ориентир по ставке — 21–24%. Кредитный рейтинг — BB+. В обращении у компании уже есть один выпуск, торгующийся с доходностью в 26,67%.

Последний день для предъявления по оферте по выпуску Сегежа3P1R.

Новости рынка

Автобан-финанс 17 ноября проведет сбор заявок на выпуск серии БО-П07. Срок — 6 лет, оферта через 2 года. Объем — не менее 3 млрд руб. Купоны ежемесячные, плавающие, ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 4,1%.

Restore в конце ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-02. Объем — 1 млрд руб. Срок — 2 года. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 20%, что соответствует доходности к погашению в 21,94% годовых.

Балтийский лизинг установил спред к ключевой ставке для последующих купонов флоатера БО-П14 в размере 1,9%.

Девелопер Брусника установил спред к ключевой ставке для последующих купонов флоатера 002Р-03 в размере 3%.

Эксперт РА подтвердило рейтинг Глобал портс инвестментс на уровне ruAA-, прогноз «Cтабильный».

АКРА подтвердило рейтинг Атомэнергопрома на уровне АAA(RU), прогноз «Cтабильный».

АКРА повысило рейтинг Свердловской области с AА(RU) до AА+(RU), прогноз «Cтабильный».

Текущие доходности

Ключевая ставка — 16,5%

Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,33%, RUSFAR ON — 16,22%, RUSFAR CNY — 0,16%

Доходность 10-летних ОФЗ — 14,64%

Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,56%

Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 20,34%

Доходность индекса замещающих облигаций — 8,04%

Доходность индекса юаневых облигаций — 7,25%

