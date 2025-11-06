ПрофитОткрыть счет
Читать 2 мин
Л
Людмила Рокотянская
Российский рынок

Рынок облигаций: отдыхаем от инфляции и аукционов

  1. Ожидаемые события
  2. Новости рынка
  3. Текущие доходности

Индекс гособлигаций RGBI закрепляется выше 116 п. Поддержку рынку оказывает отсутствие на этой неделе аукционов Минфина, а также перенос публикации статданных по недельной инфляции со среды на пятницу.

Техническая картина выглядит оптимистично. Просматривается разворотная фигура «Двойного дна», высота которой указывает на цели роста в районе 118,2 п. Отменой сценария будет выступать повторный спуск котировок ниже 115,7 п.

Наибольшие обороты торгов сегодня утром наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26229 и 26251.

Ожидаемые события

  • Росинтер Ресторантс Холдинг — владеет сетями ресторанов Il Патио, TGI Fridays, Планета суши и др. — проведет сбор заявок на выпуск серии БО-03. Объем — 500 млн руб. Срок — 3 года. Предусмотрена put-оферта через 1,5 года. Купоны квартальные, фиксированные до даты оферты. Ориентир по ставке — 21–24%. Кредитный рейтинг — BB+. В обращении у компании уже есть один выпуск, торгующийся с доходностью в 26,67%.
  • Последний день для предъявления по оферте по выпуску Сегежа3P1R.

Новости рынка

  • Автобан-финанс 17 ноября проведет сбор заявок на выпуск серии БО-П07. Срок — 6 лет, оферта через 2 года. Объем — не менее 3 млрд руб. Купоны ежемесячные, плавающие, ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 4,1%.
  • Restore в конце ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-02. Объем — 1 млрд руб. Срок — 2 года. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 20%, что соответствует доходности к погашению в 21,94% годовых.
  • Балтийский лизинг установил спред к ключевой ставке для последующих купонов флоатера БО-П14 в размере 1,9%.
  • Девелопер Брусника установил спред к ключевой ставке для последующих купонов флоатера 002Р-03 в размере 3%.
  • Эксперт РА подтвердило рейтинг Глобал портс инвестментс на уровне ruAA-, прогноз «Cтабильный».
  • АКРА подтвердило рейтинг Атомэнергопрома на уровне АAA(RU), прогноз «Cтабильный».
  • АКРА повысило рейтинг Свердловской области с AА(RU) до AА+(RU), прогноз «Cтабильный».

Текущие доходности

  • Ключевая ставка — 16,5%
  • Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,33%, RUSFAR ON — 16,22%, RUSFAR CNY — 0,16%
  • Доходность 10-летних ОФЗ — 14,64%
  • Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,56%
  • Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 20,34%
  • Доходность индекса замещающих облигаций — 8,04%
  • Доходность индекса юаневых облигаций — 7,25%

БКС Мир инвестиций

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс
Подписаться