Запасы нефти в США неожиданно выросли

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 5,2 млн баррелей (прогноз: -2,5 млн), до 421,371 млн. Ночная статистика Американского института нефти (API) предполагала их недельное увеличение на 6,5 млн баррелей.
Запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей (прогноз: -1,5 млн), до 213,418 млн.
Запасы дистиллятов снизились на 0,64 млн баррелей, до 111,864 млн.
Добыча нефти в США увеличилась на 7 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,651 млн б/с.
Данные оказались умеренно негативными. Запасы нефти выросли вопреки прогнозу, но слабее, чем в отчете API. К тому же запасы бензина существенно сократились. Нефтяные цены отреагировали на статистику кратковременной просадкой, сменившейся волной восстановления после серьезного отката от сегодняшних вершин, произошедшего днем.
