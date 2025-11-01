ПрофитОткрыть счет
Людмила Рокотянская
Российский рынок

Рынок облигаций: итоги недели и взгляд в будущее

  1. Новости рынка
  2. Текущие доходности
  3. Что купить

Индекс гособлигаций RGBI на текущей неделе сформировал неплохой задел для продолжения восходящей динамики. Для этого сценария на следующей неделе необходимо уверенно закрепляться выше 115,7 п. А пока, на фоне предстоящих длинных выходных, рынок находится в состоянии пониженной торговой активности и консолидируется на достигнутом уровне.

На этой неделе позитив пришел со стороны аукционов Минфина — спрос на ОФЗ-ПД оказался существенно выше, чем в предыдущие недели. Фактором поддержки рынка облигаций с фиксированным купоном в дальнейшем может выступить переход Минфина к размещениям флоатеров и выпусков в юанях.

Следующая неделя будет сокращенной, и, судя по сообщениям эмитентов, не особо плодовитой в плане новых корпоративных размещений. А вот с 10 по 14 ноября ожидаются букбилдинги по новым выпускам МТС, Яндекса, ИНАРКТИКИ, Полипласта, а также Новосибирской и Томской областей.

Новости рынка

  • Минфин РФ может выпустить облигации в юанях — Reuters. По данным источников издания, министерство планирует до четырех выпусков на общую сумму до 400 млрд руб. ($5 млрд) со сроками погашения от 3 до 10 лет.
  • Новосибирская область 13 ноября проведет сбор заявок на облигации серии 34027. Срок — 3,9 года (1425 дней). Дюрация — 2,4 года. Объем — до 10 млрд руб. Длительность 1-го купона — 60 дней, далее — 90 дней. Ориентир доходности — не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2,4 года + 300 б.п. (~17,65%). Амортизация — по 10% в дату выплаты 8-го купона, по 15% — в даты выплат купонов: 10, 11, 12, 14, 15 и 16.
  • Магнит зафиксировал объем размещения флоатера серии БО-005Р-04 в размере 20 млрд руб. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 1,4%. Техразмещение — 12 ноября.
  • ГК Самолет зафиксировал объем размещения конвертируемых облигаций на уровне 1 млрд руб. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 13% годовых.

Текущие доходности

  • Ключевая ставка — 16,5%
  • Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,27%, RUSFAR ON — 16,35%, RUSFAR CNY — 0,1%
  • Доходность 10-летних ОФЗ — 14,72%
  • Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,85%
  • Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 20,73%
  • Доходность индекса замещающих облигаций — 7,94%
  • Доходность индекса юаневых облигаций — 7,14%

Что купить

Недавно аналитики БКС опубликовали Стратегию по облигациям на IV квартал.

Ключевые выводы следующие:

1. Доходность флоатеров и денежного рынка на горизонте года ожидается на уровне существенно ниже, чем могут принести ОФЗ и корпораты с фиксированным купоном. Фавориты среди длинных ОФЗ: выпуски серий 26247, 26248, 26238.

2. Облигации надежных эмитентов с рейтингом AAA и AA уже не интересны — они торгуются с низким спредом к ОФЗ. Основные идеи — в корпоративных бондах второго эшелона рейтинговой группы А.

3. Корпоративные облигации в валюте интересны при текущем курсе рубля. По оценкам аналитиков, рубль может ослабнуть до 95 за доллар к концу III квартала 2026 г., а индекс валютных облигаций может принести 27% за год в рублях.

