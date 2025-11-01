Рынок облигаций: итоги недели и взгляд в будущее

Индекс гособлигаций RGBI на текущей неделе сформировал неплохой задел для продолжения восходящей динамики. Для этого сценария на следующей неделе необходимо уверенно закрепляться выше 115,7 п. А пока, на фоне предстоящих длинных выходных, рынок находится в состоянии пониженной торговой активности и консолидируется на достигнутом уровне.
На этой неделе позитив пришел со стороны аукционов Минфина — спрос на ОФЗ-ПД оказался существенно выше, чем в предыдущие недели. Фактором поддержки рынка облигаций с фиксированным купоном в дальнейшем может выступить переход Минфина к размещениям флоатеров и выпусков в юанях.
Следующая неделя будет сокращенной, и, судя по сообщениям эмитентов, не особо плодовитой в плане новых корпоративных размещений. А вот с 10 по 14 ноября ожидаются букбилдинги по новым выпускам МТС, Яндекса, ИНАРКТИКИ, Полипласта, а также Новосибирской и Томской областей.
Недавно аналитики БКС опубликовали Стратегию по облигациям на IV квартал.
Ключевые выводы следующие:
1. Доходность флоатеров и денежного рынка на горизонте года ожидается на уровне существенно ниже, чем могут принести ОФЗ и корпораты с фиксированным купоном. Фавориты среди длинных ОФЗ: выпуски серий 26247, 26248, 26238.
2. Облигации надежных эмитентов с рейтингом AAA и AA уже не интересны — они торгуются с низким спредом к ОФЗ. Основные идеи — в корпоративных бондах второго эшелона рейтинговой группы А.
3. Корпоративные облигации в валюте интересны при текущем курсе рубля. По оценкам аналитиков, рубль может ослабнуть до 95 за доллар к концу III квартала 2026 г., а индекс валютных облигаций может принести 27% за год в рублях.
