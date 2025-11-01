Рынок облигаций: итоги недели и взгляд в будущее

Индекс гособлигаций RGBI на текущей неделе сформировал неплохой задел для продолжения восходящей динамики. Для этого сценария на следующей неделе необходимо уверенно закрепляться выше 115,7 п. А пока, на фоне предстоящих длинных выходных, рынок находится в состоянии пониженной торговой активности и консолидируется на достигнутом уровне.

На этой неделе позитив пришел со стороны аукционов Минфина — спрос на ОФЗ-ПД оказался существенно выше, чем в предыдущие недели. Фактором поддержки рынка облигаций с фиксированным купоном в дальнейшем может выступить переход Минфина к размещениям флоатеров и выпусков в юанях.

Следующая неделя будет сокращенной, и, судя по сообщениям эмитентов, не особо плодовитой в плане новых корпоративных размещений. А вот с 10 по 14 ноября ожидаются букбилдинги по новым выпускам МТС, Яндекса, ИНАРКТИКИ, Полипласта, а также Новосибирской и Томской областей.

Новости рынка

Минфин РФ может выпустить облигации в юанях — Reuters. По данным источников издания, министерство планирует до четырех выпусков на общую сумму до 400 млрд руб. ($5 млрд) со сроками погашения от 3 до 10 лет.

Минфин РФ может выпустить облигации в юанях — Reuters. По данным источников издания, министерство планирует до четырех выпусков на общую сумму до 400 млрд руб. ($5 млрд) со сроками погашения от 3 до 10 лет.

Новосибирская область 13 ноября проведет сбор заявок на облигации серии 34027. Срок — 3,9 года (1425 дней). Дюрация — 2,4 года. Объем — до 10 млрд руб. Длительность 1-го купона — 60 дней, далее — 90 дней. Ориентир доходности — не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2,4 года + 300 б.п. (~17,65%). Амортизация — по 10% в дату выплаты 8-го купона, по 15% — в даты выплат купонов: 10, 11, 12, 14, 15 и 16.

Магнит зафиксировал объем размещения флоатера серии БО-005Р-04 в размере 20 млрд руб. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 1,4%. Техразмещение — 12 ноября.

ГК Самолет зафиксировал объем размещения конвертируемых облигаций на уровне 1 млрд руб. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 13% годовых.

Текущие доходности

Ключевая ставка — 16,5%

Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,27%, RUSFAR ON — 16,35%, RUSFAR CNY — 0,1%

Доходность 10-летних ОФЗ — 14,72%

Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,85%

Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 20,73%

Доходность индекса замещающих облигаций — 7,94%

Доходность индекса юаневых облигаций — 7,14%

Что купить

Недавно аналитики БКС опубликовали Стратегию по облигациям на IV квартал.

Ключевые выводы следующие:

1. Доходность флоатеров и денежного рынка на горизонте года ожидается на уровне существенно ниже, чем могут принести ОФЗ и корпораты с фиксированным купоном. Фавориты среди длинных ОФЗ: выпуски серий 26247, 26248, 26238.

2. Облигации надежных эмитентов с рейтингом AAA и AA уже не интересны — они торгуются с низким спредом к ОФЗ. Основные идеи — в корпоративных бондах второго эшелона рейтинговой группы А.

3. Корпоративные облигации в валюте интересны при текущем курсе рубля. По оценкам аналитиков, рубль может ослабнуть до 95 за доллар к концу III квартала 2026 г., а индекс валютных облигаций может принести 27% за год в рублях.

