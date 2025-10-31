Рынок облигаций: флоатеры МТС и Яндекса

Индекс гособлигаций RGBI сегодня демонстрирует слабую активность на фоне предстоящих длинных выходных. В целом неделя для российского рынка долга выдалась неплохой — вернулся спрос на ОФЗ на аукционах Минфина, данные по недельной инфляции показали долгожданное замедление.

Техническая картина индекса указывает на возможное формирование фигуры «Двойного дна», реализация которой в позитивном сценарии может сулить рост в район 118 п. Для этого необходимо прочно закрепиться выше 115,7 п.

Наиболее заметные объемы сегодня наблюдаются в выпуске ОФЗ серии 26207.

Ожидаемые события

ПАО «Магнит» проведет сбор заявок на флоатер серии БО-005Р-04. Срок — 2 года. Объем — от 10 млрд руб. Купоны плавающие, ежемесячные, ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 1,6%. Техразмещение — 12 ноября.

Новости рынка

Яндекс 13 ноября соберет заявки на флоатер серии 001Р-03. Срок — от 2 до 3 лет. Объем — не менее 20 млрд руб. Ориентир спреда к ключевой ставке будет объявлен позже.

планирует разместить облигации в конце текущего года. ХК Новотранс зафиксировала объем каждого из выпусков облигаций — серии 002P-01 с фиксированным купоном и серии 002P-02 с плавающим — на уровне 8,5 млрд руб. Ставка купона по выпуску 002P-01 установлена на уровне 16%, что соответствует доходности к погашению в 17,23% годовых. Спред к ключевой ставке по выпуску 002P-01 установлен на уровне 2,25%. Техразмещение — 1 ноября.

установила финальный ориентир купона по конвертируемым облигациям на уровне 13%. Эксперт РА понизило рейтинг Глобал факторинг нетворк Рус до уровня ruD.

до уровня ruD. АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО Кокс с A-(RU) до BBB+(RU), прогноз негативный. Причина — ухудшение рентабельности и высокая долговая нагрузка.

Текущие доходности

Ключевая ставка — 16,5%

Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,37%, RUSFAR ON — 16,04%, RUSFAR CNY — 0,14%

Доходность 10-летних ОФЗ — 14,68%

Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,9%

Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 21,01%

Доходность индекса замещающих облигаций — 7,63%

Доходность индекса юаневых облигаций — 7,23%

