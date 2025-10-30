ПрофитОткрыть счет
Российский рынок — отвечаем на вопросы. Эфир на БКС Мир инвестиций

Акции нефтяников и общий рынок обвалились после отмены мирного саммита в Будапеште и введения новых санкций США против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Но затем сформировался отскок в котировках.

Сегодня, 30 октября, в прямом эфире на канале БКС Мир инвестиций вы узнаете:

  • что сейчас делать с акциями: покупать или продавать
  • как правильно оценивать инструменты и компании
  • какие бумаги собрать в портфеле к 2026 г.

Разбираемся вместе с директором по работе с состоятельными клиентами УК БКС (advisory) Максимом Шеиным.

Начало в 18:00 МСК.

