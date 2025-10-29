Ход торгов. Какие бумаги сегодня опережают рынок

Главное

• Рынок акций в среду торгуется в умеренном плюсе. В середине дня Индекс МосБиржи поднимался в район 2530 п., но во второй половине сессии отступил от этой отметки.

• Представители Индекса МосБиржи торгуются без единой динамики. В лидерах — акции Яндекса, Татнефти и Полюса, продолжают подъем опережающими темпами ПИК и Позитив. Хуже других — бумаги Северстали, ЮГК и ЛУКОЙЛа.

• Индекс гособлигаций RGBI после подъема накануне с утра смог еще прибавить и курсирует около 114,5 п.

• Рубль немного просел: пара CNY/RUB подросла до 11,20 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 79,9.

• Нефть поднялась чуть выше $64,5 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Полюс (+3,7%), Татнефть-ао (+2,9%), Яндекс (+2,2%).

• Аутсайдеры: СПБ Биржа (-2,1%), Северсталь (-1,8%), БСП-ао (-1,7%).

В деталях

К 17:10 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,7% и торгуется на отметке 2512 п.

Рынок акций сегодня попытался развить отскок, стартовавший накануне. Индекс МосБиржи поднимался в район 2530 п., но постепенно начал сдавать позиции.

Сдерживающие факторы те же — геополитическая неопределенность и ожидания более медленного снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к эффективным контактам c Москвой и Киевом для урегулирования украинского конфликта. Но пока эти заявления не подтверждаются действиями со стороны Штатов, которые на прошлой неделе ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и отменили анонсируемый ранее саммит президентов в Будапеште.

Сегодня уже после окончания основной сессии в 19:00 МСК будет опубликован еженедельный блок статистики по инфляции от Росстата. Участники торгов начнут оценивать перспективы снижения ставки на последнем в этом году декабрьском заседании ЦБ. Наш прогноз прежний — 16% на конец 2025 г.

Бумаги ЛУКОЙЛа в минусе после отскока на 4,3% накануне. Ближайшее сопротивление — на 5500 руб. Триггером для рывка могли бы стать анонс нового заседания совета директоров по промежуточным дивидендам или ясность с продажей зарубежных активов. Напомним, у нас открыта торговая идея «Лонг ЛУКОЙЛ».

Считаем, что компания справится с санкционным вызовом, как это сделали ранее попавшие под ограничительные меры США Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Не исключаем новостей по дивидендам уже в ближайший месяц и оцениваем дивидендную доходность промежуточной выплаты на уровне 7%.

Акции Яндекса уверенно растут. Компания сегодня отчиталась за III квартал 2025 г., представив сильные результаты, которые превысили наши ожидания. Скорректированная чистая прибыль увеличилась до 44,7 млрд руб. — это рекордное значение квартальной чистой прибыли (+78% год к году). Также Яндекс повысил свой прогноз на 2025 г. по скорректированному показателю EBITDA до 270 млрд руб. (+20 млрд руб. к предыдущим ожиданиям).

Бумаги Татнефти сегодня в числе лидеров среди голубых фишек. Накануне акции практически проигнорировали отскок рынка, завершив день в умеренном плюсе, а сегодня выступают в роли догоняющих. Ждем, что до конца ноября совет директоров представит свои рекомендации по размеру промежуточных дивидендов. Ориентируясь на отчет компании за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ, считаем, что они могут составить 8,1 руб. на бумагу. Дивидендная доходность скромная — 1,5–1,6%.

Акции Полюса в хорошем плюсе. Бумаги вчера смогли подрасти лишь на скромные полпроцента, что объяснялось продолжающейся коррекцией цен на базовый металл. Сегодня котировки золота отскакивают, и бумаги золотодобытчика получили поддержку.

Бумаги Норникеля продолжают подъем — сегодня при поддержке базовых металлов. Цены на платину и палладий отскакивают вслед за золотом. Подрастают медь и никель.

Акции ПИК и Группы Позитив сегодня продолжают развивать отскок и второй день подряд смотрятся лучше рынка. Обе акции входят в топ волатильных — могут совершать сильные движения в короткий промежуток времени и подходят для активных трейдеров. При смене направления рынка бумаги также оперативно и с опережением могут перейти к снижению.

