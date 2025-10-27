ПрофитОткрыть счет
Людмила Рокотянская
Российский рынок

Рынок облигаций: Самолет, Акрон и другие события недели

  1. Ожидаемые события
  2. Новости рынка
  3. Текущие доходности

Индекс гособлигаций RGBI открывает неделю снижением. Банк России в пятницу хотя и снизил ключевую ставку, но ухудшил прогноз по динамике инфляции и ставки на следующий год. Рынок может воспринимать это событие с умеренным негативом — как сигнал к более медленному смягчению денежно-кредитных условий и даже возможной паузе в снижении ключа.

Техническая картина индекса RGBI указывает на то, что утеряны два восходящих тренда. При этом котировки оттолкнулись от уровня 200-дневной скользящей средней (113,38 п.). В данный момент этот уровень выступает ключевой поддержкой. Ее пробой нежелателен, так как может усилить риск более глубокой коррекции.

Наибольшие обороты торгов сегодня утром наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26246, 26247, 26248.

Ожидаемые события

27/10, понедельник:

  • ГК Самолет сегодня открывает книгу заявок на конвертируемые бонды серии БО-П21. Сбор заявок продлится до 18:50 МСК 30 октября. Объем — 3 млрд руб. Срок обращения — 3,1 года. Номинал — 50 000 руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 13% годовых. Данные облигации предполагают возможность их обмена на акции компании.

28/10, вторник:

  • СОПФ ДОМ.РФ проведет сбор заявок на социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением серии 12. Объем — 20 млрд. Срок — 2,3 года. Купон — ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 2%. 1-й купон — 27 дней, далее — 91 день. Поручительство — ДОМ.РФ.
  • Уральская кузница (входит в группу Мечел) планирует провести сбор заявок на выпуск серии 001Р-03. Срок — 2 года. Объем — 1 млрд руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — 17–20%.
  • Ростелеком соберет заявки на флоатер серии 001P-21R. Срок — 2 года. Объем — 10 млрд руб. Купоны — ежемесячные, ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не более 1,5%.
  • Последний день предъявления по оферте по выпускам Систем1P12 и КИВИФ 1Р02.

29/10, среда:

  • АБЗ-1 планирует провести сбор заявок на выпуск серии 002P-04. Срок — 3 года. Объем — 2,5 млрд руб. Купоны ежемесячные, фиксированные. Ориентир по ставке — 18–21%. Амортизация — да, в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона — 17,5% номинала. Дюрация — 1,9 года.
  • Акрон соберет заявки на облигации серии БО-002Р-01 в долларах. Срок обращения — 3 года и 5 месяцев. Номинал — $1000. Ориентир по ставке купона — 8–8,25% годовых. Амортизация — да, 50% в дату выплаты 38-го купона.
  • Воксис проведет сбор заявок на выпуск серии 001Р-01. Срок — 2 года. Объем — не менее 300 млн руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — 18,5–21,5%.
  • Последний день предъявления по оферте по выпускам ДОМ.РФ БО-06 и ДОМ.РФ БО-07.

30/10, четверг:

  • ХК Новотранс соберет заявки на два выпуска 3-летних облигаций: серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами. Ориентир по доходности выпуска 002P-01 — значение кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующем сроке + спред не более 250 б.п. (~17,74—18%). Ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру — не выше 2,25%.

31/10, пятница:

  • Последний день предъявления по оферте по выпуску АРЕНЗА1Р03.

Новости рынка

Текущие доходности

  • Ключевая ставка — 16,5%
  • Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,39%, RUSFAR ON — 16,43%, RUSFAR CNY — 0,23%
  • Доходность 10-летних ОФЗ — 15,08%
  • Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,95%
  • Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 21,05%
  • Доходность индекса замещающих облигаций — 8,55%
  • Доходность индекса юаневых облигаций — 7,58%

