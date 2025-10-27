Рынок облигаций: Самолет, Акрон и другие события недели

Индекс гособлигаций RGBI открывает неделю снижением. Банк России в пятницу хотя и снизил ключевую ставку, но ухудшил прогноз по динамике инфляции и ставки на следующий год. Рынок может воспринимать это событие с умеренным негативом — как сигнал к более медленному смягчению денежно-кредитных условий и даже возможной паузе в снижении ключа.
Техническая картина индекса RGBI указывает на то, что утеряны два восходящих тренда. При этом котировки оттолкнулись от уровня 200-дневной скользящей средней (113,38 п.). В данный момент этот уровень выступает ключевой поддержкой. Ее пробой нежелателен, так как может усилить риск более глубокой коррекции.
Наибольшие обороты торгов сегодня утром наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26246, 26247, 26248.
27/10, понедельник:
28/10, вторник:
29/10, среда:
30/10, четверг:
31/10, пятница:
БКС Мир инвестиций
Инструменты с регулярной купонной доходностью