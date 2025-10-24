Ход торгов. Как рынок реагирует на решение ЦБ

Главное

• Рынок акций в моменте позитивно отреагировал на решение Банка России снизить ставку до 16,5%, но энтузиазм покупателей начал быстро снижаться. Спустя пару минут бенчмарк ушел в минус.

• Большинство представителей Индекса МосБиржи держатся в красной зоне. Растут Полюс и ФосАгро. В числе аутсайдеров акции компаний с высокой долговой нагрузкой — АФК Система, Мечел, РУСАЛ и девелоперы.

• Индекс гособлигаций RGBI после решения ЦБ чуть ускорил темпы роста, но быстро вернулся к прежним. Бенчмарк держится около 114,7 п.

• Рубль существенно увеличил темпы роста: пара CNY/RUB опустилась до 11,19 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 80,3.

• Нефть держится чуть выше $66 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ЭсЭфАй (+5,6%), ВУШ Холдинг (+1,9%), ФосАгро (+1,1%).

• Аутсайдеры: АФК Система (-5%), Самолет (-3,5%), Ростелеком-ао (-2,8%).

В деталях

К 17:00 МСК Индекс МосБиржи теряет 0,6% и торгуется на отметке 2555 п.

Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 16,5% годовых. Аналитики разделились во мнении относительно прогнозов по ставке, но консенсус все же склонялся к ее сохранению на уровне 17%.

Рынок акций в моменте позитивно отреагировал на решение регулятора снизить ставку, пусть и довольно скромным шагом. Однако энтузиазм покупателей быстро начал уменьшаться, а в последствие бенчмарк и вовсе перешел в к снижению. Дело в том, что ЦБ увеличил свой прогноз по ключевой ставке в среднем на 2026 г. до 13–15% против 12–13% ранее.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции прокомментировала решение регулятора. С основными тезисами можно ознакомиться здесь.

Во второй половине дня рынок сократил темпы снижения, реагируя на сообщениях Axios о встрече главы РПФИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она запланирована на субботу, 25 октября.

Бумаги Полюса держатся в хорошем плюсе, хотя немного сбавили темпы. Сегодня котировки растут, несмотря на падение цен на золото. Поддержку мог оказать анонс заседания совета директоров компании, на котором планируется принять решение по дивидендам за III квартал 2025 г. По нашей оценке, дивиденды могут составить 40–45 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 1,9–2,1%.

Акции ВТБ сменили вектор и ушли в умеренный минус. Банк является одним из бенефициаров снижения ключевой ставки, и прогноз ЦБ, который предполагает более медленные темпы смягчения ДКП, не порадовал участников торгов.

Также ВТБ сегодня отчитался за III квартал 2025 г. по МСФО. Мы оцениваем результаты как умеренно позитивные. Чистый процентный доход превысил наш прогноз на 16%, чистый комиссионный доход — на 3%. Расходы на резервы оказались лучше наших оценок за счет работы с заблокированными активами. Чистая прибыль составила 100 млрд руб. против наших ожиданий в 88 млрд. Председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогноз на 2025 г. по чистой прибыли в 500 млрд руб.

Акции компаний с высоким долгом и девелоперы оказались в числе аутсайдеров. Более быстрое смягчение монетарных условий позволило бы им существенно сократить процентные платежи и улучшить финансовые показатели.

Акции ФосАгро всю неделю смотрелись лучше рынка, демонстрируя довольно умеренное снижение. Сегодня бумаги перешли к росту, но после решение ЦБ немного притормозили. Ближайшая цель покупателей — закрытие дивидендного разрыва, для этого котировкам надо подниматься над 7180 руб.

Поддержку может оказать ожидание анонса дивидендов уже за III квартал, а также перспектива ослабления рубля. Компания планирует представить результаты за этот период 7 ноября, и обычно в день публикации отчета совет директоров дает рекомендации по дивидендам.

Бумаги ЭсЭфАй сегодня в лидерах роста. Совет директоров инвестиционного холдинга принял решение о реализации 1,43% размещенных акций общества, находящихся в его распоряжении, частному акционеру по цене не ниже их рыночной стоимости.

Также совет директоров принял к сведению предложение менеджмента компании погасить оставшиеся казначейские акции холдинга (3,21% от уставного капитала) и в ближайшее время рассмотрит вопрос о созыве общего собрания акционеров с предложением уменьшить уставной капитал компании на величину оставшихся казначейских акций.

