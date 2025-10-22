Ход торгов. Участники торгов сохраняют осторожность

Главное

• Рынок акций во второй половине дня вернулись к уровням завышение торгов накануне — в район 2660 п.

• Большинство представителей Индекса МосБиржи переместились в зеленую зону. Уверенно растут префы Сургутнефтегаза, акции ЮГК и Мосбиржи. В аутсайдерах — Татнефть и НОВАТЭК.

• Индекс гособлигаций RGBI продолжил откат и снова ушел под 115 п., которые накануне удалось отстоять.

• Рубль полностью нивелировал утренние потери: пара CNY/RUB держится вблизи 11,40 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — около 81,7.

• Нефть поднялась выше $62,5 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ОГК-2 (+3,3%), Сургутнефтегаз-ап (+2,9%), Мосбиржа (+2,7%).

• Аутсайдеры: Хэдхантер (-2,2%), Татнефть-ао (-1,7%), ЭН+ (-1,3%).

В деталях

К 17:00 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 1,1% и торгуется на отметке 2660 п.

Рынок акций сегодня попробовал продолжить восстановление, стартовавшее на вечерке вторника после падения бенчмарка к 2610 п. Однако к середине дня Индекс МосБиржи начал терять импульс, но во второй половине вернулся в район 2660 п. Поддержку могли оказать данные по инфляционным ожиданиям населения. Но, в целом, в условиях геополитической и монетарной неопределенности участники торгов предпочитают сохранять осторожность.

Новостей о том, состоится ли анонсированная ранее встреча лидеров РФ и США, не появилось. В Кремле отмечают, что сроки саммита президентов не были определены, «до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время». Глава Белого дома вчера заявил, что проинформирует о следующих шагах в течение двух дней.

Так, участники торгов пока не получили ответов на вопросы, изменилась ли позиция США относительно решения украинского конфликта дипломатическим путем, и не станет ли Вашингтон действовать с позиции силы (например, усилив санкционное давление).

Кроме геополитики, в фокусе на этой неделе решение Банка России по ставке. Рынок и аналитики разделились во мнениях: ожидания варьируются от сохранения ставки до ее снижения на 100 б.п. Мы считаем, что ставка останется на уровне 17%.

Сегодня были опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, которые в октябре остались на уровне сентября —12,6%. Эти данные служат для регулятора значимым ориентиром при принятии решений по монетарной политике и их сохранение на прежнем уровне в октябре, можно считать позитивным сигналом.

Сегодня в 19:00 МСК также выйдет последний перед заседаниям ЦБ 24 октября блок статистики по инфляции.

Акции Мосбиржи сегодня растут. Продолжаются попытки пройти сопротивление в районе 173–174 руб. Поддержку бумагам отчасти могли оказать сообщения о готовящемся крупном IPO ДОМ.РФ. В целом Мосбиржа — бенефициар жесткой ДКП, а понижение ключевой ставки приводит к падению процентных доходов биржи, что еще больше усугубляется снижением клиентских остатков на счетах. По нашим прогнозам, 2024 г. был рекордным по чистой прибыли, а в 2025 г. и далее мы увидим ее снижение. У нас «Негативный» взгляд на акции компании.

Бумаги Полюса сегодня пытаются отскочить после трех дней падения, в результате которого бумага потеряла около 12%. Однако акциям сложно противостоять усиливающемуся снижению котировок золота — стоимость унции приближается к $4000.

Акции другого золотодобытчика — ЮГК — сегодня в плюсе. Поддержку могли оказать комментарии замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, что ведомство по-прежнему надеется уложиться в этот срок (до конца года) по продаже госпакета ЮГК. Кроме того, он отметил, что сейчас идет дискуссия с ЦБ по поводу оферты миноритариям. По мнению Минфина, ее должен выставлять новый инвестор, а не Росимущество.

Префы Сургутнефтегаза предпринимают еще одну попытку развернуться. Вчера она не реализовалась на фоне резкого ухудшения общерыночного сентимента, но бумаги завершили день лучше рынка.

Акции позитивно реагируют на снижение курса рубля, от которого зависит размер будущих дивидендов компании. Учитывая наш прогноз курса рубля на конец года в 89 руб. за доллар США, не ожидаем чистой прибыли за 2025 г. Считаем, что дивиденд на привилегированные акции будет равен дивиденду на обыкновенные, то есть 0,95–1 руб. на бумагу.

Акции ОГК-2 уверенно растут. Акционеры утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 0,059816701 руб. на одну бумагу. Сомнения по этому поводу были, учитывая, что в мае ГОСА не смог принять решение по аналогичным выплатам. Текущая дивидендная доходность бумаг составляет около 13,9%. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 3 ноября.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

Узнайте больше:

• Там экстремально волатильно — 3 турбулентные акции • Много долгов и высокие риски: топ акций на Мосбирже • Взгляд экономиста. Рынок в замешательстве, что будет со ставкой? • Выбор БКС — портфель акций фаворитов и аутсайдеров

БКС Мир инвестиций