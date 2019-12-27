Update 29.09.20 Квартальная ребалансировка портфеля

В III квартале дивидендный портфель 2020 прибавил 4,4% против роста индекса МосБиржи полной доходности на 8,7%. Сказалось отсутствие в дивидендном портфеле отдельных сильно выросших историй, как например, Яндекс. Также на общей динамике портфеля негативно отразилось отсутствие акций золотодобытчиков, которые раллировали в III квартале.

В целом с начала года портфель немного отстал от индекса полной доходности МосБиржи: -3,2% против -0,2% соответственно.

В рамках текущей ребалансировки были проведены существенные изменения в структуре портфеля.



Прежде всего, была значительно снижена доля нефтегазового сектора. Присутствие акций Лукойла, Татнефти, Газпром нефти было оправданно в III квартале, так как компании на дату предыдущей ребалансировки еще не выплатили крупные дивиденды из базы 2019 г. Теперь на фоне последствий COVID-19 и слабых результатов I полугодия 2020 г. дивидендный потенциал на горизонте ближайшего года снизился.

Вместо выпадающих нефтяников были включены в портфель бумаги Северстали и ФосАгро. В III квартале 2020 г. наблюдается оживление на рынке стали после депрессивного I полугодия. Перспективы металлургов становятся более оптимистичными, что позволило включить акции Северстали в портфель.

ФосАгро также выглядит интересной дивидендной фишкой на фоне наблюдающейся девальвации рубля. Сектор удобрений не так сильно пострадал от последствий коронавируса, что в совокупности с ориентированностью компании на экспорт позволяет ожидать высокой дивидендной доходности на горизонте ближайших 12 месяцев.

Ослабление рубля также стало причиной увеличения веса привилегированных акций Сургутнефтегаза в портфеле до 14,2% — теперь бумага занимает максимальную долю. Помимо впечатляющей потенциальной дивидендной доходности по итогам 2020 г. Сургутнефтегаз интересен с точки зрения отраслевой диверсификации, замещая вышедших из портфеля нефтяников.

Небольшое увеличение доли акций Сбербанка-ап связано со снижением рисков для дивидендов за 2019 г. В то же время более значительный рост доли может быть не вполне оправдан из-за давления пандемии на финансовые показатели банка в 2020 г.

Доля акций НМТП в портфеле была увеличена на 1% до 7,5%. Увеличивается вероятность того, что материнская Транснефть выплатит рекомендованные Минфином 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г. единым траншем, а не в рассрочку, как предлагал ранее менеджмент компании. Таким образом, потребность транспортной монополии в кэше должна вырасти. Из-за этого вероятность крупных дивидендов от НМТП за 2020 г. растет.

Итоги дивидендного портфеля 2020 будут подведены в конце декабря.

Update 26.06.20 Квартальная ребалансировка портфеля

За II квартал дивидендный портфель 2020 прибавил 9,8%. В целом с начала года портфель продолжает опережать индекс полной доходности МосБиржи: -5,6% против -7,5% соответственно.

Причиной опережающей динамики портфеля является невысокая доля нефтегазового сектора, а также ставка на крепкие внутренние истории, влияние коронавируса на которые не такое значительное.

Текущая структура портфеля вполне соответствует сложившимся рыночным реалиям, поэтому она сохраняется на III квартал 2020 г.



Нефтегазовый сектор по итогам II квартала сумел заметно восстановиться на фоне роста цен на энергоносители и благотворного влияния сделки ОПЕК+. В то же время, негативными моментами можно отметить укрепившийся рубль, а также снижение добычи с мая 2020 г., что должно негативно отразиться на финансовых результатах и дивидендах по итогам года. Поэтому доля нефтегазового сектора в портфеле остается сравнительно невысокой относительно их доли в индексе МосБиржи.

Отдельно стоит отметить привилегированные акции Татнефти, выглядевшие хуже рынка. Компания приняла неожиданное решение выплатить символический 1 руб. на привилегированные акции, в то время как другие нефтяники продолжили придерживаться действующих дивполитик. Это стало ключевой причиной более слабой динамики привилегированных акций Татнефти во II квартале. Однако компания отмечает, что вскоре планирует вернуться к выплате дивидендов, а отставание котировок относительно отраслевых конкурентов может стать драйвером опережающего роста в III квартале. В связи с этим доля акций Татнефти в портфеле остается на уровне 6,5%.

Сургутнефтегаз-ап продемонстрировал по итогам квартала отрицательную динамику на фоне укрепления рубля. Тем не менее бумага выглядит интересным вложением с точки зрения снижения валютных рисков, и позволяет защититься от волатильности на мировых рынках. Доля бумаг в портфеле остается неизменной.

МТС по результатам I квартала 2020 г. отметил не столь значительное влияние коронавируса на деятельность компании. Дивидендные перспективы компании в 2020 г. не вызывают опасений, обуславливая наивысший вес бумаги в портфеле.

Юнипро пострадал от пандемии чуть больше — компания из-за коронавируса столкнулась с риском отсрочки ввода III энергоблока Березовской ГРЭС и ухудшения денежного потока, что может негативно отразиться на дивидендных выплатах в конце 2020 г. Из-за этого мы ожидаемые дивиденды на 12 месяцев вперед могут снизиться с 0,317 руб. на акцию до 0,27 руб. Тем не менее дивидендная доходность остается вблизи максимальных для рынка уровней, что в свете мягкой денежно-кредитной политики Банка России позволяет сохранить повышенную долю акций Юнипро в дивидендном портфеле.

В июне АФК Система совместно с РКИФ во II квартале продали еще часть своего пакета в Детском мире. Большая переподписка отразила спрос инвесторов к ритейлеру и стала драйвером для роста акций.

Также важным моментом во II квартале стало решение Детского мира о снижении коэффициента дивидендных выплат со 100% от прибыли по РСБУ до 55%. Можно предположить, что это разовый момент, связанный с желанием поддержать ликвидную позицию компании в условиях коронавируса. Кроме того, генеральный директор Детского мира Мария Давыдова отметила, что менеджмент сможет рекомендовать совету директоров выплатить оставшуюся часть нераспределенной прибыли за IV квартал 2019 г. до конца 2020 г. Поэтому позитивный взгляд на дивидендные перспективы Детского мира сохраняется.

Акции Норникеля во II квартале прибавили 7,7%, однако результат мог бы быть лучше, если бы не авария на ТЭЦ-3. Текущая просадка котировок делает бумагу интересной с точки зрения долгосрочных вложений, однако локально сохраняются риски навеса продавцов из-за не до конца ясных последствий происшествия на финансовые результаты Норникеля и его дивидендный кейс. В то же время, риски снижения дивидендов по инициативе главы компании Владимира Потанина могут встретить сопротивление со стороны Русала, поэтому изменение дивидендной политики и снижение выплат не выглядит однозначным сценарием.

Сбербанк-ап за II квартал вырос на 9,1%. Котировки оказались под умеренным давлением новостей о переносе решения по дивидендам банка на август­–сентябрь. Сейчас сохраняется повышенный уровень неопределенности касаемо дивидендных перспектив Сбербанка. Нельзя исключать, что размер выплат может быть снижен относительно ожидаемых 50% от прибыли по итогам года (18,7 руб. на акцию). Однако значительного снижения дивидендов не ожидается, так как поступления Сбербанка для бюджета весьма существенны, а финансовое состояние позволяет продолжать выплату дивидендов.

Лучшую динамику среди бумаг портфеля во II квартале показали акции НМТП, прибавившие 22,5%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 1,35 руб. на акцию, что привело к резкой переоценке бумаг. По текущим котировкам дивидендная доходность НМТП остается высокой — 12,7%, поэтому можно было бы рассмотреть увеличение доли бумаг в портфеле, если бы не низкая ликвидность торгов и потенциал снижения прибыли по итогам 2020 г.

В ближайшей перспективе акции портовой группы могут еще подрасти, учитывая высокую дивдоходность. Локальным драйвером для бумаг способно стать решение ГОСА по дивидендам.

Update 02.04.20 Проведена квартальная ребалансировка портфеля

I квартал 2020 г. ознаменовался падением мировых фондовых рынков на фоне распространения коронавируса. Российский рынок не стал исключением, в I квартале индекс МосБиржи потерял 17,6%, РТС — 34,5%. Общерыночное снижение привело к отрицательному результату дивидендного портфеля по итогам периода, однако он все же выглядел более устойчиво относительно динамики индекса МосБиржи полной доходности (IMOEXTR), выступающего бенчмарком. В I квартале дивидендный портфель потерял 14,2% (с учетом дивидендов) против 16,8% у индекса. Причиной более сильных результатов стала невысокая относительно сектора доля нефтегазовых компаний, оказавшихся под ударом ухудшения конъюнктуры на рынке нефти.



Важно: Дивидендный портфель не предполагает наличия свободных средств или облигаций. Доля дивидендных бумаг в портфеле инвестора является индивидуальной опцией и зависит от его отношения к риску. Задача дивидендного портфеля показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи.

В свете изменившейся рыночной конъюнктуры предлагаем следующие корректировки в структуре дивидендного портфеля.



Нефтегазовый сектор чувствовал себя хуже рынка на фоне падения спроса на энергоносители из-за коронавируса и развала соглашения ОПЕК+. Вполне вероятно, что текущие низкие цены на нефть являются временным явлением, отражающим локальный дисбаланс спроса и предложения. В среднесрочной перспективе можно предположить, что нефтяные котировки стабилизируются из-за ухода с рынка наименее эффективных компаний и восстановления спроса. Тем не менее падение цен на нефть способно негативно отразиться на прибыли российских нефтяных компаний и их дивидендах. Поэтому в рамках дивидендной стратегии можно частично снизить долю представителей сектора в портфеле.

Акции Сбербанка, выступающие флюгером настроений инвесторов на российском рынке, потеряли за период 21,4% — практически наравне с нефтяными фишками. Бумаги находятся под давлением возможных последствий коронавируса на экономику: рецессия, ослабление рубля, потенциальное увеличения резервов и сокращение чистой прибыли. Это стало причиной снижения доли бумаг в портфеле до 10,9%.

Фактор девальвации рубля позитивно отразился на динамике котировок Норникеля, который за квартал прибавил 1,6% — самый сильный результат среди бумаг портфеля. Несмотря на то, что прогнозы по дефициту на рынке палладия в 2020 г. были понижены из-за коронавируса, слабый рубль и относительно стабильные цены на ключевые металлы позволяют с оптимизмом смотреть на дивидендные перспективы компании.

Неплохие финансовые результаты НМТП по итогам 2019 г. способствовали закрытию квартала в символическом плюсе (+0,8%). По нашим расчетам дивидендная доходность по цене 8,68 руб. может составить 12,3–18,4%, что является одним из самых высоких показателей среди бумаг портфеля.

Детский мир представил сильный финансовый отчет за 2019 г. Компания продолжает развиваться, выплачивая при этом солидные дивиденды. Локально результаты могут оказаться под давлением из-за снижения трафика на фоне карантинных мер во II квартале 2020 г., однако в перспективе до конца года ожидается стабилизация показателей, что способно поддержать размер дивидендов.

В период рыночных распродаж неплохо себя чувствовали консервативные истории, ориентированные на внутренний рынок: МТС, Юнипро. Стабильный бизнес, более низкая зависимость от макроэкономической конъюнктуры, и сохраняющаяся волатильность стали причиной повышения доли бумаг в портфеле.

Бумаги ЛСР в I квартале потеряли 23,2% после внезапного снижения дивидендов и запуска программы обратного выкупа акций. Хотя buyback на длинной дистанции может быть даже более предпочтителен с точки зрения максимизации благосостояния акционеров, локально бумаги оказались под давлением из-за неожиданного сокращения выплат. Дивидендная доходность при выплате 30 руб. на акцию составляет 5,1% по цене 587 руб. Умеренно позитивный долгосрочный взгляд на акции ЛСР сохраняется, однако сильное сокращение дивидендной доходности не позволяет оставить бумаги в дивидендном портфеле.

На замену акциям ЛСР предлагаем рассмотреть Сургутнефтегаз-ап. Прошедшая волна девальвации рубля способна привести к положительной переоценке финансовых вложений компании, что позитивно отразится на чистой прибыли по итогам 2020 г. Формально Сургутнефтегаз является нефтегазовой компанией, однако падение цен на нефть будет не столь болезненным для компании из-за крупной финансовой подушки.

Дивиденды по «префам» по итогам 2019 г. ожидаются относительно небольшими — около 1,5 руб. на акцию, что по текущим котировкам соответствует примерно 3,9% дивидендной доходности. Однако, в случае, если курс USD/RUB останется до конца года вблизи текущих значений или выше, дивидендная доходность по итогам 2020 г. может достичь 20%.

Открытие идеи 27.12.2019

Дивиденды остаются ключевым фактором инвестиционной привлекательности российских акций. Дивидендная доходность отечественного рынка по итогам 2018 г. опережала аналогичный показатель ближайших конкурентов с развивающихся рынков на 2,5–3,5%.

В 2020 г. дивидендная масса должна увеличиться относительно предыдущего года: рост выплат в абсолютном выражении ожидается у бумаг Лукойла, Сбербанка, Роснефти. Средняя дивидендная доходность после сильного роста отечественного рынка в 2019 г. может оказаться ниже прошлогодних значений, но все равно останется существенно выше, чем в большинстве других развивающихся стран.

В данном материале мы составили портфель*, дивидендная доходность которого способна опередить среднерыночный показатель в 2020 г. При определении структуры учитывались следующие факторы:

- ожидаемая дивидендная доходность;

- потенциал роста котировок;

- ликвидность;

- принципы отраслевой диверсификации;

- баланс между компаниями, ориентированными на внешний и внутренний рынки.

Всего в портфель вошло 10 бумаг.



Диверсифицированная структура портфеля позволяет снизить отраслевые риски. Максимальный вес был отдан нефтегазовому сектору — 29,9%, отражая специфику российского фондового рынка. Невысокая доля металлургической и добывающей отрасли обусловлена возможным ослаблением финансовых результатов сталелитейных и угольных компаний в 2020 г.



Экспортоориентированных компаний в портфеле — 44,6%; ориентированных на внутренний рынок — 55,1%. Усиление ставки на отечественный рынок связано с ожидаемым ускорением экономического роста РФ в 2020 г. благодаря снижению ключевой ставки Банка России и реализации национальных проектов.

Сильные стороны портфеля

- Прогнозируемая дивидендная доходность превышает ожидаемый среднерыночный уровень (согласно данным Reuters) на 3,9%.

- Широкая диверсификация, сбалансированная структура, 8 различных отраслей.

- Ставка на крупные и устойчивые компании: 86,1% составляют бумаги первого эшелона Московской биржи.

Чтобы оценить успешность дивидендного портфеля к концу 2020 г. результаты будут сравнены с индексом МосБиржи полной доходности. На текущий момент значение индекса — 5152,1 п.

Один раз в квартал возможно проведение ребалансировки в случае изменения ожиданий по привлекательности тех или иных инструментов.

1. Лукойл (доля 12,9%)

Дивидендная доходность Лукойла до недавнего времени была сравнительно низкой и не превышала 7%. В 2020 г. ситуация изменится благодаря изменению дивидендной политики. Новые принципы предполагают привязку выплат к скорректированному денежному потоку.

Основная статья корректировки свободного денежного потока (FCF) — расходы на buyback. То есть компания будет распределять практически весь FCF среди акционеров через обратный выкуп или дивиденды.

В 2019 г. Лукойл не сообщал о покупке бумаг в рамках объявленного buyback. Это означает, что если обратный выкуп не будет проводится и в 2020 г., то почти весь свободный денежный поток будет направлен на дивиденды. В таком случае дивиденды могут составить около 670–750 руб., что соответствует дивидендной доходности 11–12,3%. Если же buyback будет запущен, то дивиденды могут составить 580-650 руб. на бумагу или 9,5–10,7% дивдоходности. В рамках консервативного сценария будем ориентироваться на второй вариант.



Стоит отметить, что запуск обратного выкупа акций не является негативным фактором для инвестиционного кейса — это лишь другой способ распределения средств между акционерами.

Статус голубой фишки, отличная ликвидность, высокие стандарты корпоративного управления и заинтересованность менеджмента в росте капитализации позволила Лукойлу занять максимальную долю в портфеле.

2. МТС (доля 12,3%)

Дивидендная политика МТС предельно проста: компания в 2019-2021 гг. намеревается выплачивать не менее 28 руб. на акцию. Это предполагает дивидендную доходность 8,8% по цене 319,7 руб. за бумагу. Тем не менее в 2020 г. выплаты могут быть заметно больше благодаря выплате «спецдивидендов».

25 ноября группа МТС сообщила о продаже своего бизнеса на Украине за $734 млн. Часть из вырученных средств планируется направить на дивиденды. Совет директоров МТС рекомендовал выплатить 13,25 руб. на бумагу. Последний день с дивидендами — 8 января 2020 г.

Таким образом, выплата «спецдивидендов» дополнительно к 28 руб., обозначенным в дивидендной политике, предполагает выплату 41,25 руб. на акцию, что соответствует 12,9% дивидендной доходности.



Акции МТС являются стабильной дивидендной фишкой, финансовые результаты устойчивы, долговая нагрузка находится на комфортном уровне. Все это, в совокупности с заинтересованностью контролирующего акционера АФК Система в поступлении денежных средств от дочки, позволяет нам выделить МТС 12,3%-ую долю в дивидендном портфеле.

3. Сбербанк-ап (доля 12%)

Дивиденды на акцию Сбербанка в 2020 г. при 50% payout ratio могут оказаться около 19,2 руб., что соответствует 8,5% дивидендной доходности. Ожидаемая доходность бумаги невысока относительно прочих акций, входящих в портфель, однако в сравнении с ожидаемой среднерыночной доходностью «префы» Сбербанка выглядят привлекательно.

Одним из ключевых факторов включения акций Сбербанка-ап в портфель стала отраслевая диверсификация. Сбербанк остается одной из наиболее сильных историй в финансовом секторе РФ: растущая чистая прибыль, понятная дивидендная политика, отличная ликвидность и высокий free-float — все это позволяет включить Сбербанк в дивидендный портфель даже с учетом не такой высокой дивидендной доходности.



В 2021 г. банк планирует выйти на 1 трлн чистой прибыли. При сохранении 50% коэффициента дивидендных выплат соответствует росту дивидендов до 22,1 руб. на акцию или 9,8% дивидендной доходности по текущим ценам.

4. Детский мир (доля 11,3%)

Детский мир остается одной из наиболее привлекательных историй на российском рынке, совмещая рост бизнеса и высокую дивидендную доходность. Выручка ритейлера по итогам 9 месяцев 2019 г. выросла на 17,3% г/г, скорректированная EBITDA на 18,5% г/г. Помимо развития в России, компания проводит активную экспансию на рынках Казахстана, Белоруссии и готовится начать работу в Киргизии.

По итогам 9 месяцев 2019 г. было выплачено 5,06 руб. на одну акцию, что соответствовало 5,1% дивидендной доходности. В 2020 г. Детский мир может выплатить около 10-11 руб. на акцию, совокупная дивидендная доходность в таком случае составит около 10,1–11,1%.



В ноябре 2019 г. АФК Система, контролирующий акционер Детского мира, совместно с РКИФ продали в рамках SPO 23,7% акций ритейлера. После размещения у Системы осталось еще 33,4% бумаг — самый крупный пакет в структуре акционерного капитала. Это позволяет рассчитывать, что щедрая дивидендная политика сохранится и в 2020 г.

Сильной стороной Детского мира является высокий потенциал роста котировок. Консенсус-прогноз Reuters предполагает, что бумаги ритейлера на горизонте года могут подорожать почти на 30% до 128,3 руб. Акции Детского мира нельзя отнести к наиболее ликвидным бумагам российского рынка, поэтому вес бумаг в портфеле был ограничен 11,3%.

5. Юнипро (доля 10,8%)

Согласно дивидендной политике Юнипро, выплаты в 2020 г. составят 20 млрд руб. или 0,317 руб. на акцию. По цене 2,75 руб. это соответствует 11,5% дивидендной доходности. Рост дивидендов связан с ожидаемым запуском третьего энергоблока Березовской ГРЭС, что должно позитивно сказаться на финансовых результатах компании.



Долгосрочный взгляд на акции Юнипро также позитивный. Участие компании в аукционах по программе ДПМ-2 может позитивно сказаться на выручке и чистой прибыли на горизонте нескольких лет.

В то же время стоит отметить, что сильного роста капитализации Юнипро не ожидается. Бизнес стабилен, операционные показатели не демонстрируют растущей динамики. Акции компании можно рассматривать в качестве «квазиоблигации».

6. ГМК Норникель (доля 9,4%)

Перспективных дивидендных бумаг из сектора металлургии и добычи на 2020 г. не так много, но чтобы диверсифицировать портфель добывающими компаниями, мы включили в состав бумаги ГМК Норильский никель.

Дивиденды компании в 2020 г. ожидаются в диапазоне 1800–2100 руб. на бумагу, что по текущим котировкам соответствует 9,4–10,9% дивидендной доходности.



Финансовые результаты компании сильно зависят от цен на палладий, никель, медь и платину, волатильность которых высока. Это повлияло на ограничение доли бумаг в дивидендном портфеле.

Второй фактор, снизивший долю Норникеля — сильный рост котировок в 2019 г. Локально бумаги выглядят перекупленными и входить на текущих уровнях может быть некомфортно, учитывая близость цен к историческим максимумам.

7. ЛСР (доля 9,1%)

Акции ЛСР могут похвастаться самыми стабильными дивидендами на российском рынке за последние 5 лет. В 2015-2019 гг. ЛСР выплачивала по 78 руб. на акцию. Постоянный размер выплат обусловлен позицией контролирующего акционера ЛСР Андрея Молчанова.

«Для меня важно, чтобы люди получали дивиденды, поэтому дивидендную политику мы не меняем», — заявлял он в интервью в мае 2019 г.



Сейчас нет предпосылок для сокращения выплат по итогам 2019 г. При сохранении дивидендов на уровне 78 руб. дивидендная доходность по цене 750 руб. за акцию составляет 10,2%. Учитывая невысокую ликвидность и специфику отрасли, доля ЛСР в портфеле была ограничена 9,1%.

8. Татнефть-ап (доля 8,5%)

Привилегированные акции Татнефти в последние годы обеспечивали наивысшую дивидендную доходность в нефтегазовом секторе. За 2018 г. компания совокупно выплатила 84,9 руб. на каждый тип акций, а дивидендная доходность достигла 14,4% по привилегированным бумагам и 10,8% по обыкновенным. В 2020 г. выплаты Татнефти могут оказаться примерно в диапазоне 70-85 руб. за бумагу, что предполагает 9,3-11,3% дивидендной доходности.



Доля «префов» Татнефти в дивидендном портфеле ограничена 8,5%. Это было сделано из-за того, что текущая рыночная стоимость акций близка к справедливой оценке, а значит потенциала для роста практически нет. Чтобы минимизировать влияние этого фактора и диверсифицировать представителей нефтегазовой отрасли, мы добавили акции Газпром нефти.

9. Газпром нефть (доля 8,5%)

Дивиденды Газпром нефти, выплачиваемые в 2020 г. при росте payout ratio до 45% могут составить около 35–40 руб. на бумагу, что эквивалентно 8,3–9,5% дивидендной доходности. Показатель ниже среднего по портфелю, однако данный фактор компенсируется потенциалом улучшения финансовых показателей компании и роста котировок.



Газпром нефть сохраняет самые высокие темпы роста добычи углеводородов среди крупнейших нефтегазовых компаний России, опережая среднеотраслевые показатели. Данная тенденция может позитивно отразиться на дивидендном потенциале бумаг в 2020 г.

Кроме того, ожидается, что Газпром нефть постепенно перейдет на коэффициент дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли. Пока нет информации, когда ожидать роста payout ratio. Однако, Алексей Янкевич, заместитель гендиректора по экономике и финансам, заявил, что переход может произойти быстрее, чем у контролирующего Газпрома.

Это означает, что коэффициент дивидендных выплат должен подняться до 50% не позднее 2022 г. Если половина прибыли выплачивалась бы уже в 2020 г., то дивидендная доходность составила бы около 9,9–10,8%.

10. НМТП (доля 5,3%)

НМТП среди отобранных бумаг обладает самой высокой ожидаемой дивидендной доходностью в 2020 г.

Компания не обозначила какой дивидендной политики будет придерживаться. Контролирующая Транснефть заявила о стремлении выплатить 50% от скорректированной чистой прибыли по итогам 2019 г. Если применить аналогичные принципы к НМТП, то дивиденды по итогам года могут составить примерно 0,6–0,7 руб. на акцию или около 7,3–8,5% дивидендной доходности.

Кроме того, во II квартале компания продала зерновой терминал НЗТ. Менеджмент заявлял, что 10 млрд руб. (или 0,54 руб. на акцию) из вырученных средств пойдут на дивиденды. В совокупности выплаты в 2020 г. могут достичь 1,15-1,25 руб. на акцию или 13,4–14,5% дивидендной доходности.



Тем не менее при столь высокой ожидаемой дивидендной доходности доля НМТП в дивидендном портфеле была ограничена 5,3%. Это пришлось сделать из-за низкой ликвидности бумаг, небольшой капитализации, а также из-за отсутствия конкретики по дивидендной политике.

Резюме

Дивидендный портфель 2020 представляет собой сбалансированный пул бумаг с ожидаемой дивидендной доходностью выше среднерыночного уровня. Идея подойдет инвесторам*, ориентированным на высокий дивидендный поток при сравнительно консервативном уровне риска.

Важным свойством портфеля является потенциал роста отобранных бумаг на горизонте года. Это позволяет рассчитывать, что доходность инвестидеи обгонит рынок в 2020 г.

Итоги дивидендного портфеля 2019

4 марта 2019 г. была опубликована инвестиционная идея, предполагающая ставку на портфель из дивидендных бумаг.

На фоне замедления инфляции и снижения ключевых ставок инвестиции в защитные дивидендные бумаги оправдали себя. С момента публикации 4 марта портфель смог существенно опередить целевой уровень доходности в 11,5% и заработать 22,8% за 10 месяцев (на 25.12.2019 г).

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